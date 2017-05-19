Мадрид, 19 мая, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Парламентская группа Унидос Подемос (Unidos Podemos) 19 мая представит вотум недоверия против правительства Мариано Рахоя с главой Подемос Пабло Иглесиасом в качестве альтернативного кандидата на пост премьер-министра страны, сообщает испанское издание La Razon со ссылкой на источники в парламентской группе.

oehf9waueb Мариано Рахой

Депутаты альянса Унидос Подемос во главе с Пабло Иглесиасом совместно с их каталонским подразделением и коалицией Объединенных левых (Izquierda Unida) 19 мая подадут заявку в нижнюю палату парламента Испании о недоверии премьер-министру страны.

Ранее Подемос предупреждали, что не собираются дожидаться окончания праймериз Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), до завершения которых осталось два дня, так как считают, что ни один внутренний процесс не может стать «оправданием» в «демократической чрезвычайной ситуации», вызванной чередой коррупционных скандалов, коснувшихся правящей Народной партии Испании.

Унидос Подемос также объявили, что в связи с подачей заявки 20 мая намерены провести митинг на главной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль.

С момента подачи заявки о недоверии начинается отсчет времени, за которое Конгресс обязан рассмотреть заявку. Бюро Конгресса проверит заявку на соответствие всем нормам, согласно которым ее должна подписать как минимум десятая часть депутатов нижней палаты, включая подписи под новой кандидатурой на пост председателя правительства, на который был выдвинут глава Подемос Пабло Иглесиас.

Законы Испании предусматривают, что в течение двух дней после подачи вотума недоверия могут быть поданы альтернативные заявки, и на их рассмотрение также потребуется время. Таким образом, вотум недоверия, заявляемый партией Подемос, могут обсудить не раньше конца мая или в первую неделю июня.

На настоящий момент только партия Компромисс (Compromis) поддержала вотум недоверия альянса Унидос Подемос, в то время как социалисты и Гражданская партия полностью отвергли эту инициативу.

Напомним, после череды крупный коррупционных скандалов, в ходе которых раскрылось незаконное финансирование избирательных кампаний ряда кандидатов правящей консервативной Народной партии Испании, которую возглавляет премьер-министр Рахой, ее рейтинги резко упали.

В случае развития политического кризиса и проведения новых парламентских выборов партия, согласно данным последних опросов, может потерять более миллиона своих избирателей и до 24 мест в парламенте Испании, что больше не позволит ей формировать правительство.