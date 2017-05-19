Киев, 19 мая, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил о «кардинальном шаге»: глава ведомства обратился в таможню и фискальную службу страны с просьбой конфисковать уголь из неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Об этом он сообщил 19 мая в ходе «Часа вопросов к правительству» в Верховной раде.

tookapic Уголь

Обращение министерства направлено «в госфискальную службу и на энергетическую таможню». Конфисковывать угольную продукцию при заходе на территорию Украины из Донбасса. По мнению Киева, это осуществляется незаконно.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что вопрос о конфискации угля Донбасса намерен поднять на заседании Совета нацбезопасноти и обороны президент страны Петр Порошенко.

Напомним, энергетический кризис на Украине наступил после объявления радикалами, а потом и Киевом торговой блокады Донбасса. Запрет грузоперевозок между республиками и Украиной сделал невозможной поставку антрацита из Донбасса, из-за чего правительству пришлось вводить чрезвычайные меры в энергетике.

Чрезвычайные меры в энергетике, введенные с 17 февраля, продлевались уже трижды. В настоящее время основным поставщиком угля на Украину остается Россия.

При этом Украина планирует закупать уголь антрацитовой группы в США, Южной Африке и Казахстане. План по закупке угля был разработан министерством совместно с энергетическими компаниями. Так, уголь из южноафриканских шахт Richard Bay будут закупать крупнейшая частная энергетическая компания Украины ДТЭК и ООО «Технова».