Киев, 19 мая, 2017, 13:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Донбассе зафиксированы позиционные бои по всей линии фронта. Противоборствующие стороны применяют 122-мм артиллерию, минометы, БМП, БТРы, гранатометы и стрелковое оружие. Об этом 19 мая сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Mil.gov.ua Обстрел

Так, по данным Народной милиции ДНР, вчера Вооруженные силы Украины обстреляли позиции ДНР в 11 населенных пунктах, совершив 36 нарушений режима прекращения огня.

«В результате обстрелов со стороны украинских силовиков повреждения получили: — г. Ясиноватая, ул. Воровского, 44, — поселок Каштановое, ул. Пушкина, 26 — перебит газопровод, абоненты остались без газоснабжения, — поселок Трудовские, Петровский район Донецка, ул. Амударьинская, 20 — прямое попадание в дом, — Зайцево, ул. Брусилова, 28 — прямое попадание — дом сгорел, — Коминтерново, ул. Черняховского, 10, ул. Победы, 4, ул. Победы, 32 — прямое попадание в дома. — Коминтерново, ул. Победы 30, 34 — повреждены дома, — Коминтерново, ул. Королева 2, 3, 4 — повреждены дома. Кроме того, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Коминтерново по ул. Победы, 30 ранение получила мирная жительница Пикуз Дарья Васильевна, 1991 года рождения. Также в результате обстрелов ВСУ населенные пункты Коминтерново, Заиченко, Ленинское обесточены. А населенный пункт Коминтерново — без газа», — информирует пресс-служба Совмина ДНР.

Также сообщается, что сегодня, 19 мая, с 5:00 украинские силовики начали массированный артиллерийский обстрел шахты «Бутовская» Государственного предприятия «Макеевуголь».

"Бьют прицельно, есть разрушения… Прямые попадания снарядов Вооруженных сил Украины зафиксированы в крышу административно-бытового комбината шахты, в здании вентиляционного ствола высыпались стекла, многочисленные разрывы слышны на промышленной площадке предприятия. На шахте в момент начала обстрела находилось 3 работника, они успели уйти в убежище, никто не пострадал. Артиллерийская атака ВСУ продолжается», — информирует пресс-служба Министерства угля и энергетики ДНР.

Кроме того, Народная милиция ЛНР зафиксировала два обстрела своих позиций в населенных пунктах Калиново и Калиновка. Отмечается, что ВСУ вели огонь из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

При этом пресс-служба МГБ ЛНР отмечает, что сотрудник министерства государственной безопасности ЛНР, внедренный в агентурный аппарат Управления СБУ в Луганской области, предотвратил террористические акты на территории республики.

«Под легендой военнослужащего Народной милиции ЛНР оперативный работник МГБ воспользовался программой украинских спецслужб «Тебя ждут дома» и на протяжении нескольких месяцев напрямую общался с сотрудниками СБУ, получая доказательства применения преступных методов работы. В результате «оперативного эксперимента» удалось спасти несколько жизней и предотвратить ряд планируемых спецслужбами Украины терактов на территории республики», — говорится в сообщении ведомства.

«Я выехал в Северодонецк, поехал в главное управление СБУ «Луганской области» — мы прекрасно понимали, какими сведениями они заинтересуются ‑ и когда я прибыл непосредственно в управление, я обратился к одному из сотрудников и попросил его попасть в программу «Тебя ждут дома». Мы ждали от них серьезных проверок, прохождения полиграфа ‑ и мы были к этому готовы, но хватило только показать свой «патриотизм» и «любовь» к украинскому фашизму, чтобы начать с ними сотрудничать без всяких дополнительных проверок», — рассказал агент.

По его словам, СБУ поручала ему разные задания: избить бизнесмена, провести сбор информации военного характера и подорвать автомобиль сотрудника МГБ ЛНР. Агент ЛНР обвинил СБУ в использовании ополченцев для «проведения террористической деятельности на территориях народных республик».

В свою очередь, 19 мая подполковник ВСУ Миронович заявил, что ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной, в частности «за прошедшие сутки трое военнослужащих ВС Украины получили ранения».

«Всего в течение минувших суток противник 40 раз открывал огонь по позициям украинских защитников вдоль всей линии разграничения. Приморское направление. Зафиксировано около 25 вражеских обстрелов», — сказал Миронович.

По его словам, укрепления сил АТО в районе Широкино, Водяного, Талаковки, Лебединского и Бердянского войска ДНР обстреливали из минометов калибра 120 мм.

Он сообщил, что на Донецком направлении сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки.

«Вечером противник обстреливал украинских воинов на этом участке фронта из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов», — уточнил Миронович. Также из 82-мм минометов ВС ДНР вели огонь по украинским позициям вблизи Каменки.

Спикер штаба АТО отметил, что в Троицком (Луганское направление) позиции ВСУ подверглись минометному и гранатометному обстрелам, а в районе Малинового, Новозвановки и Новоалександровки войска ЛНР били из гранатометов и стрелкового оружия. Миронович также обвинил войска ДНР и ЛНР в обстреле жилых районов Красногоровки и Бердянского (под контролем ВСУ) из артиллерии калибра 120 мм.

«За прошедшие сутки противник снова обстреливал жилые районы украинских городов. Обстреляв из минометов вчера утром Красногоровку, враг на этом не остановился… осуществили обстрел жилого сектора на восточной окраине населенного пункта Бердянское, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. Вследствие попадания снарядов полностью разрушены два жилых дома по улице Морской, еще несколько зданий получили серьезные повреждения. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал», — подытожил Миронович.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин обвинил украинские войска в применении артиллерии калибра 122 мм на Донецком, Горловском и Мариупольском направлениях.

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена заложниками. Для этого на Украину выехали матери бойцов ДНР и ЛНР, которые удерживаются в местах заключения. В настоящее время женщины провели верификацию заложников. Примечательно, что в мае украинская сторона оперативно завершила верификацию заложников, которые удерживаются в ДНР и ЛНР. В то же время 18 мая представители ДНР выявили желание продолжить процесс верификации.