Астрахань, 19 мая, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Новая пенсионная реформа в России продолжает преподносить неприятные сюрпризы для трудящихся, готовых выйти на заслуженный отдых. Так, в Астраханской области в 2017 году в назначении пенсии было отказано 205 граждан, обратившихся в ПРФ за назначением пенсии. Чаще всего причиной отказа становилось отсутствие требуемой продолжительности трудового стажа, в ряде случаев новоиспеченным пенсионерам не хватало пенсионных баллов.

Pfrf.ru Пожилые люди

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Всего, по данным регионального Пенсионного фонда, за первый квартал 2017 года своё право на получение пенсионных выплат хотели реализовать почти 3,5 тысячи человек.

«Право на страховую пенсию по старости на общих основаниях имеют мужчины, достигшие 60 лет, и женщины с возраста 55 лет. При этом минимальный страховой стаж должен составлять 8 лет, а минимальная сумма пенсионных баллов 11,4», — пояснили ИА REGNUM в пенсионном Фонде РФ.

Добавим, что минимальный страховой стаж буде ежегодно увеличиваться и в 2024 году достигнет 15 лет. Также каждый год будет расти и минимальная сумма пенсионных баллов, требуемых для получения права на пенсию. В 2025 году она возрастет до 30. Для сравнения: в 2016 году работникам, уходящим на заслуженный отдых, необходимо было набрать 9 баллов и иметь семь лет страхового стажа.

Между тем, отмечают в ПРФ, в России совсем без пенсии гражданин остаться не может. Если по каким-то причинам он не получил право на страховую пенсию, он имеет право на социальную.

«Те, у кого страховой стаж или сумма пенсионных баллов будет меньше необходимого, вправе обратиться в Пенсионный фонд России за социальной пенсией (женщины — в 60 лет, мужчины — в 65 лет) либо продолжить работать для дальше», — уточнили в ПРФ России.

Однако размер страховой и социальной пенсий в Астраханской области сильно разнится. Так, средний размер страховой пенсии по старости превышает 12 тыс. рублей, а социальной не дотягивает и до 8,6 тыс. рублей.

В Пенсионном фонде поясняют, что страховые взносы, которые платятся в Пенсионный фонд и пересчитываются в баллы, начисляются только с «белой» зарплаты. Поэтому недобор баллов может коснуться только гражданина, который работал нелегально и получал «серую» зарплату, вылившуюся в «серую» пенсию.

«Причины подобных ситуаций нужно искать не в балльной системе, а в теневой занятости. Напомним, когда в 2015 году была введена новая балльная система, все сформированные до 2015 года права были без уменьшения пересчитаны в баллы и тоже будут учитываться при расчете пенсии. Таким образом, подавляющее большинство граждан, которым предстоит выйти на пенсию в ближайшее время, уже сейчас имеют необходимое количество баллов», — считают в фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, новая пенсионная формула начала действовать в России с 1 января 2015 года. Тогда из законодательства ушло понятие «трудовая пенсия». Появились два вида пенсии: страховая и накопительная.

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Добавим, что, по данным астраханского отделения Пенсионного фонда России, к концу 2016 года общая численность пенсионеров в регионе, состоящих на учете в ПФР, превысила 262 тыс. человек. По сравнению с 2015 годом прирост составил 2,8 тыс. человек или 1,1%. В целом за пять лет число пенсионеров в области увеличилось на 12,5 тыс. человек или на 6,7%.