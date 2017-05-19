Москва, 19 мая, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Сегодняшний день, 19 мая, цены на нефть встретили очередным ростом. Июльский фьючерс североморской смеси Brent превысил отметку $53 за баррель. Основным драйвером на рынке нефти являются ожидания продления действующего соглашения об ограничении объемов добычи сырья еще на 9 месяцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade: Александр Егоров.

Pixabay.com Добыча нефти

По его мнению, «мало кто сомневается, что после совместного предложения Саудовской Аравии и России, именно такое решение будет принято в ходе заседания ОПЕК в Вене 25 мая».

«В краткосрочном периоде диапазон $50−55 для Brent сохранит актуальность. Дальнейшая динамика будет зависеть от фактических показателей сокращения мировых запасов», — считает Егоров.

«19 мая торги будут проходить вблизи уровня $53,25 до поступления данных о количестве сланцевых буровых установок от BakerHughes. Позитив на рынке сохраниться вплоть до публикации решения ОПЕК+», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая цена на нефть марки Brent поднялась выше $53 впервые с 21 апреля. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,93% — до $49,81 за баррель. Стоимость нефти увеличивается, поскольку трейдеры высоко оценивают возможность продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи черного золота.

Читайте также: «Нефть почувствовала уверенность»