Рим, 19 мая, 2017, 13:05 — ИА Регнум. «Несколько дней назад госдепартамент США объявил миру о шокирующей новости: Башар Асад построил кремационные печи в военной тюрьме Сейдная, недалеко от Дамаска, чтобы удалять следы массовых казней оппозиции. Первое упоминание тюрьмы Сейдная случилось в феврале прошлого года, когда НПО Amnesty International выпустила доклад под названием: «Человеческие скотобойни. Массовое уничтожение в сирийской тюрьме Сейдная». Документ представляет собой обличение преступлений режима Асада, совершенных в военной тюрьме, где с 2011 года «тысячи людей были казнены без суда, где происходят массовые убийства в ночное время и в строжайшей секретности».

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Журналист и обозреватель газеты Il Giоrnale Джампаоло Росси опубликовал обширный анализ доклада Amnesty International и выявил много несовпадений и неточностей в описании того, что на самом деле происходит в «тюрьме ужаса».

Итак, Amnesty не имеет точной информации о смертных приговорах после 2015 года, но так как задержания в тюрьмах продолжаются, то НПО указывает в докладе, что «нет никаких оснований полагать, что эти массовые убийства прекратились».

Организация также утверждает, что собрала показания от 85 человек; большинство из этих интервью было сделано на юге Турции, другие по телефону или с помощью других инструментов. Респонденты в настоящее время проживают в Сирии (но не указываются на какой государственной территории), в Ливане, Иордании, в некоторых европейских странах и США.

«Очевидно, что все свидетели — противники сирийского режима, они являются анонимными из соображений безопасности и из-за страха за судьбу родственников, которые остались в Сирии», — комментирует Росси.

И сообщает, что свидетели для доклада были найдены через другие НПО, которые, по крайней мере две, принадлежат к вселенной гражданских организаций, финансируемых прямо или косвенно со стороны западных правительств, враждебных Асаду:

1) Центр правосудия и подотчетности Сирии (Syria Justice and Accountability Centre), организация, основанная в Турции и с офисом в Вашингтоне;

2) Сирийская сеть по правам человека (SNHR), основанная в Великобритании, связанная с британской разведкой и Всемирным движением федералистов — Институтом глобальной политики, финансируемый несколькими западными и частными фондами, такими как «Открытое общество» Сороса и Фонд Форда.

В докладе, по мнению журналиста, есть много других сомнительных аспектов (например, анализ судебных механизмов, которые кажутся несовместимым с сирийской правовой системой), но есть один аспект, который следует подчеркнуть особенно: до начала гражданской войны Сирия была одной из стран с наименьшим числом смертных приговоров в мире. Согласно исследованиям той же Amnesty International, в период 2007—2012 годов в Сирии случилось 34 казни против тысяч в Китае, более чем 1500 в Иране, 400 в Саудовской Аравии и 220 в США.

«На практике преступный режим Асада приговорил к смерти такое же количество людей, как в Японии, и одну шестую часть из казненных в крупнейшей демократической стране мира», — подводит итог автор статьи.

Кроме того, ни один из 85 свидетелей, опрошенных Amnesty International, никогда не обсуждал и не намекал на возможное существование крематориев в пределах тюрьмы.

Что касается доказательств, представленных Государственным департаментом США, то он сводятся к спутниковым снимкам (невоенным) одного здания тюрьмы, где с 2013 года видны дымоходы, вентиляционные сооружения HVAC и воздухозаборники «как в крематории». Но ведь это может быть и просто большой котел отопления? — спрашивает журналист. И следует еще вопрос: если крематорий, как утверждают американцы, работает с 2013 года, тогда почему никто ни в тюрьме, ни за ее пределами не заметил его, учитывая тот факт, что доказательства, собранные в докладе Amnesty, относятся к периоду 2011−2015 годов?

Джампаоло Росси указывает на две версии: заявления Госдепа являются ложными (или ошибочными) или ошибочен докладе Amnesty (или неточный).

«На самом деле есть третий вариант, наиболее вероятный: оба документа являются ложными (или неточными)».

Целью этих докладов, по мнению автора, является распространение в западном обществе образа Асада в качестве нового Гитлера (как это уже было с Милошевичем, Саддамом и Каддафи); потому что «бренд «Гитлер» нужен, чтобы оправдать любую гуманитарную войну».

А что может быть ужаснее для памяти Запада, чем крематории? И пунктуально, до всяких проверок, пришла моральная мобилизация гражданского сознания, которое живет в средствах массовой информации. С момента своего выпуска доклад был распространен в западных средствах массовой информации без какого-либо критического анализа с очевидной целью, функциональной для западной пропаганды, чтобы подпитать наиболее враждебные позиции по отношению к режиму Асада.

«С горечью наблюдаем, как свободная демократическая информация уже в течение многих лет не в состоянии поставить под сомнение ту уверенность, которую лорды перманентной мировой войны продвигают под лицемерием своих гуманитарных соображений», — пишет в заключении автор. — После химической бомбардировки в апреле прошлого года крематорий Асада кажется последней идеей голливудских режиссеров глобального хаоса».