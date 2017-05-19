Ярославль, 19 мая, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Выставка, посвященная первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, которая проходит в Лондонском музее науки, после своего окончания будет выставлена в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Ярославский музей-заповедник Валентина Терешкова на открытии выставки в Лондоне

На выставке представлены комсомольский билет Валентины Терешковой, пригласительный билет Терешковой В.В. на ХIV Съезд ВЛКСМ, ее комбинезон, шлем, перчатки, ботинки и другие вещи. Выставка будет работать в Лондонском Музее науки до 19 сентября. Такой интерес к Ярославне связан с тем, что в этом году Валентина Терешкова отметила юбилей — 80 лет.

Эти предметы и составили основную часть выставки «Валентина Терешкова: Первая женщина в космосе». Кроме Ярославского музея-заповедника экспонаты для выставки предоставили дочь Валентины Владимировны — Елена Андриановна Терешкова, Ярославский художественный музей и Мемориальный музей космонавтики (г. Москва).

На открытии выставки в Лондоне присутствовало более 500 гостей. Среди них — директор Музея науки, посол РФ в Великобритании и Валентина Терешкова. Мероприятие стало одним из главных событий перекрестного года науки Великобритания-Россия 2017.

«Лондонская выставка закончится осенью, после этого мы перевезем экспонаты в Россию. В 2018 году мир отметит 55 лет с момента полета Валентины Терешковой в космос. К этому событию мы и приурочим выставку, которая пройдет в Ярославле. Она может состояться в музее-заповеднике, художественном музее или даже в двух сразу», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела музеев и библиотек департамента культуры Ярославской области Ирина Сычева.