Москва, 19 мая, 2017, 12:31 — ИА Регнум. «В соответствии с законодательством партии имеют юридическое право выступать с инициативой проведения референдума. Партия «Альянс Зеленых» готова выступить с инициативой проведения общегородского референдума по программе реновации. Нас сильно волнуют экологические последствия реализации данной законодательной инициативы. При этом в любом случае референдум это не чисто партийная инициатива и мы готовы включить в оргкомитет по проведению референдума все заинтересованные стороны (сторонники и противники реновации)», — подчеркнул Закондырин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Закондырин

Озабоченность политика вызывает тот факт, что в предложенную мэрией программу сноса и расселения огромного количества многоквартирных домов, не вошли действительно нуждающиеся граждане. В качестве примера он привел случай в Северном административном округе, где жители общежития на улице Нарвская, вот уже на протяжении 15 лет просят руководство города их расселить. Но в программу сноса они так и не попали.

Не менее остро стоит вопрос экологических последствий такой масштабной перестройки столицы. В «Альянсе Зеленых» отмечают, что только строительных отходов наберется порядка 30 млн тонн, и их, конечно же, повезут на переполненные подмосковные свалки. Еще один вопрос, беспокоящий экологов, это возможная вырубка зеленых насаждений, которые только посадили в рамках программы благоустройства «Миллион деревьев».

В заключение политик сформулировал главный вопрос предстоящего референдума. По его словам, у москвичей нужно спросить: «Вы за финансирование программы реновации жилищного фонда в городе Москве за счет средств бюджета города Москвы? Ответ: «За» или «Против». Вопрос сформулирован в полном соответствии с законодательством РФ, поскольку именно так был сформулирован вопрос во время референдума о присоединении Крыма к РФ», — заключил Закондырин.

Напомним, что 19 мая в пресс-центре ИА REGNUM прошла конференция, участники которой заявили о намерении провести общемосковский референдум по вопросу утверждения программы реновации жилого фонда столицы. Члены инициативной группы отметили, что объявленная правительством Москвы программа, в той или иной мере, затрагивает интересы всех жителей города. В связи с чем и возникла необходимость узнать мнение москвичей, высказанное юридически корректным образом на общегородском голосовании.