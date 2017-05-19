Москва, 19 мая, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Сегодня, 19 мая, в последний день торговой недели российская валюта восстанавливается после резкого ослабления в предыдущие дни. К 11:00 по мск курс доллара на локальном рынке снизился до 57,10 рубля, а евро — до 63,60 рубля. Процесс восстановления наметился еще в середине дня накануне, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade: Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль, доллар и евро

По его мнению, «поводом для снижения давления на рубль послужили с одной стороны некоторое смягчение политического скандала в США, который мог бы привести к импичменту президента Трампа, а с другой — очередной импульс роста нефтяных котировок».

«Июльский фьючерс североморской смеси Brent вплотную приблизился к отметке $53 за баррель на фоне роста уверенности в продлении сделки ОПЕК и независимых производителей о сокращении мировой добычи сырья. Заявления, прозвучавшие в последнее время, в том числе и от Саудовской Аравии, что она готова при необходимости сокращать свою добычу еще активнее для компенсации тех производителей, которые не смогут это сделать», — пояснил Егоров.

«Поддержку национальной валюте также оказывает и налоговый период. В течение дня доллар будет торговаться в диапазоне 56,90 — 57,30 со склонностью к его нижней границе, а евро 63,30 — 64,00 также снижаясь, отражая динамику американского доллара», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 мая Центробанк РФ повысил курсы иностранных валют. Теперь они составляют 57,46 рубля за американскую валюту и 63,99 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 73 и 104 копейки соответственно.

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