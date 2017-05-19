Ташкент, 19 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Пока официальных данных о том, что небесное тело могло упасть на землю, нет.

Maxpixel.freegreatpicture.com Метеорит

Жители столицы Узбекистана активно делятся фотографиями и видео происшествия в соцсетях.

Происшествие прокомментировали сотрудники Астрономического института Академии наук Узбекистана, указав, что это «обычное метеорное явление, то есть сгорание метеорных частиц в плотных слоях земной атмосферы».

По мнению сотрудников института, которые проанализировали видеоматериалы, ташкентцы наблюдали болид, «масса которого, скорее всего, достигала не более 100 г».