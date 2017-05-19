Чита, 19 мая, 2017, 12:04 — ИА Регнум. В ведомстве напомнили, что накануне на место выезжал прокурор Забайкальского края Василий Войкин, который встретился с инициативной группой работников шахты, работниками ООО «Дарасунский рудник» и разъяснил им их права в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. Прокурор края предложил работникам этой организации правовую помощь при подготовке документов для обращения в суд с заявлениями о выплате задолженности по заработной плате. На месте развернута мобильная приемная прокурора Забайкальского края.

Sfo.gov.ru Полпред встретился с работниками рудника

Кроме того, прокурор Забайкальского края 18 мая 2017 года проинформировал прокурора Челябинской области о ситуации в ООО «Дарасунский рудник» и необходимости принятия мер в отношении учредителя этого общества, зарегистрированного в Челябинской области.

Установлено, что между работодателем и работниками имеется трудовой спор относительно правильности произведенных начислений заработной платы, применения коэффициента трудового участия. Прокуратурой края разработан план проверочных мероприятий.

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Добавим, что в поселок приезжал и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, который прервал ради этого свой визит в Бурятию. В беседе с шахтерами полпред подчеркнул необходимость обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам в полном объеме. Также проводится проверка по сообщениям о ранее удержанной части зарплат. Кроме того, дополнительное внимание должно быть уделено организации безопасности работ на шахте, считает полномочный представитель.

«Во многом конфликт был спровоцирован отсутствием диалога между работниками и руководителями компании, представителями органов власти: не были услышаны жалобы работников на условия труда, организацию производственного процесса», — сказал Сергей Меняйло. Полномочный представитель связался по телефону с президентом УК «ЮГК» Константином Струковым и настоятельно рекомендовал ему лично прибыть на предприятие для нормализации обстановки.

ООО «Дарасунский рудник» является градообразующим предприятием для поселка Вершино-Дарасунский. Распоряжением правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. №1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения» (2 категория). «Основная задача — создать условия, чтобы граждане имели возможность трудоустроиться», — сказал полпред.