Берлин, 19 мая, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Бундесвер может передислоцировать военных с турецкой авиабазы Инджирлик на военно-воздушную базу в Иордании Муваффак, сообщает 19 мая информационное агентство Heute.

isafmedia Бундесвер

Это связано с тем, что турецкие власти 16 мая во второй раз запретили посещать военных бундесвера в Инджирлик.

В качестве альтернативы турецкой авиабазе рассматриваются три базы в Иордании, три в Кувейте и две на Кипре.

Иорданская военно-воздушная база Муваффак возглавляет список возможной замены базы Инджирлик.

На первый взгляд выбор немецкого правительства, павший на Иорданию, непонятен экспертам: это неспокойная страна на Ближнем Востоке, и она не входит в НАТО, пишет издание.

Однако, учитывая то, что военные бундесвера участвуют в военных действиях в рамках международной коалиции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Иордан, в данном случае база занимает удобное положение: страна граничит с Израилем, Египтом, Саудовской Аравией, Сирией и Ираком.

Помимо этого, у немецкого руководства налажены связи с королем Иордании Абдаллой II и премьер-министром Абадаллой аль-Нуссуром.

Чтобы обсудить возможную дислокацию немецких военных в Иордании, министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен направится 20 мая в Амман.