Чебоксары, 19 мая, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Всего в микропереписи приняли участие 21 тыс. человек. Средний размер домохозяйства респондентов, как и в целом по России, составил 2,4 человека. Как правило, источником дохода респондентов являются работа (46,2% опрошенных) и пенсия (27,6%), почти четверть опрошенных — иждивенцы других лиц. Почти треть респондентов имеют два источника дохода, 63,4% — один. 25,3% респондентов одним из источников дохода назвали личное подсобное хозяйство (в РФ — 11%).

Chuvash.gks.ru Опрошено почти 2% домохозяйств во всех муниципалитетах

В ведомстве отмечают, что в ходе микропереписи был «подробно рассмотрен» вопрос о рождаемости и репродуктивных планах жителей. Рождаемость составила 1707 детей в расчёте на 1 тыс. женщин (в РФ — 1552 детей). В Поволжье по данному показателю Чувашия находится на четвёртом месте. Лидером является Башкирия (1761 ребёнок), на последнем месте — Нижегородская область (1424 ребёнка). При этом чуть менее половины опрошенных женщин и мужчин сообщили, что хотели бы при наличии всех необходимых условий иметь только двоих детей. В числе главных условий при принятии решения о рождении детей — возможность получения маткапитала, повышение уровня жизни семьи, наличие беспроцентной жилищной ссуды.

Задавали вопросы и о гражданстве жителей. Из респондентов микропереписи населения иностранными гражданами являются 13 человек, остальные имеют российское гражданство. Из них 99,7% получили гражданство России по рождению или в порядке обмена паспорта СССР. Остальные респонденты (0,3%) получили российское гражданство после принятия Крыма в состав РФ, в порядке регистрации гражданства РФ в 1992—2000 годах или были восстановлены на основании того, что ранее имели гражданство Российской Федерации или СССР. Подавляющее большинство опрошенных (88,5%) являются уроженцами Чувашии.

В микропереписи приняли участие представители 34 национальных групп и подгрупп. В ответе на вопрос о национальной принадлежности 59,5% составили чуваши, 36,5% — русские, 1,7% — мордва и 1,3% — татары. Итоги переписи показали, что в целом респонденты владеют 44 языками, из них русским языком владеют 99% опрошенных, в повседневной жизни пользуются 81,6%, а родным считают 49,2%. Чувашским языком владеют 52,6% респондентов, в повседневной жизни пользуются 42,4%, родным считают 47,9% респондентов. Более половины (56,5%) респондентов владеют двумя и более языками.

«Подтверждается мнение, что указываемые населением при всех переписях иностранные языки владения (английский, немецкий и т.п.) — не более чем результат изучения их в школах и институтах. Английским языком в повседневной жизни пользуется 11,7% респондентов, указавших его владение, а немецким — 4,9%», — делают вывод в Чувашстате.