Ярославль, 19 мая, 2017, 11:54 — ИА Регнум. В Ярославле 39-летний бывший исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия по обработке белья и обслуживанию населения «Волна» Сергей Лапшинов приговорён Кировским районным судом к 5 годам в колонии строго режима и штрафу в размере 1 миллион 250 тысяч рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном суде.

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Лапшинов проработал директором «Волны» чуть более месяца. В Ярославль он приехал из Подмосковья в числе многих других чиновников и руководителей городских предприятий после назначения и.о. мэра города Владимира Слепцова. Лапшинов обвинялся получении взятки в особо крупном размере, сопряженном с вымогательством и еще в двух эпизодах получении взяток. В 2016 году он через посредника — своего подчинённого — получил от 34-летнего директора коммерческой организации, осуществлявшей работы по текущему и капитальному ремонту денежные средства в размере 1 миллиона 209 тысяч рублей, что составляло 20−25% от денежной суммы, которую необходимо было перечислить данной организации в качестве вознаграждения за выполнение работы.

Аналогичное преступление было совершено злоумышленником при оплате поставки каменного угля, выполненной другой коммерческой организацией. В этом случае сумма взятки составила 40 500 рублей. Ее предлагал директор одного из ярославских ООО. Также обвиняемый получил взятку в размере 63 тысяч рублей от 30-летней индивидуальной предпринимательницы за заключение договоров об оказании услуг по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества и ускорение оплаты работ, выполненных в рамках этих договоров.

В ходе следствия Сергей Лапшинов освобожден под залог в 2 миллиона рублей. Вину подсудимый признал и раскаялся. Дело рассматривается в особом порядке.

«Сергею Лапшинову назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также штрафа в 1 миллион 250 тысяч рублей и лишения право занимать должность в органах власти в течение 5 лет. Все дела по взяткодателям были прекращены, поскольку они активно сотрудничали со следствием или заявили о взятках. Дело о посреднике выделено в отдельное производство и расследование по нему продолжается», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.