Каракас, 19 мая, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Министерство финансов США приняло решение заморозить активы восьми судей Верховного Суда Венесуэлы, обвинив их в «узурпировании» прерогатив парламента этой латиноамериканской страны. Ограничения США наложены на председателя ВС Майкеля Морену и еще семерых высокопоставленных лиц, «ответственных за принятие дискриминационных актов в отношении Национальной Ассамблеи, нарушающих права человека и препятствующих исполнению парламентариями их служебных обязанностей», говорится в сообщении венесуэльского издания Ultimas Noticias.

Минфин США на купюре 10 Долларов США

По мнению американских чиновников «Верховный суд фактически аннулировал функции Национальной Ассамблеи, избранной демократическим путем и позволил исполнительной власти руководить страной на основании изданного президентом декрета о чрезвычайном положении, тем самым ограничив права венесуэльцев».

«Венесуэла возмущена вводимыми США в одностороннем порядке неприемлемыми и несправедливыми санкциями, — немедленно откликнулась на это решение вечером в четверг министр иностранных дел Венесуэлы Дельфи Родригес. — Ограничения американским минфином налагаются без должных на то оснований и в нарушение норм международного права и венесуэльских законов».

«Введение санкций в очередной раз доказывает, что США делают все для дестабилизации обстановки в нашем государстве», — заключила Родригес.

Президент страны Николас Мадуро выразил поддержку членам Верховного Суда, которые, по словам венесуэльского лидера, «стали жертвами американского империализма».

Между тем беспорядки на улицах Каракаса и других городов страны продолжаются. Два дня назад в городе Ла Грита (штат Тачира) протестующие оппозиционеры сожгли общежитие, в котором проживали военные.

«Николас Мадуро в качестве одной из ответных мер на продолжающиеся волнения продлил (уже в седьмой раз) действие декрета об «исключительном (чрезвычайном) положении и сложной экономической ситуации», который дает ему право обладания особыми полномочиями, позволяющими принимать решения, не согласовывая их с Национальной Ассамблеей», — сообщает испанская El Mundo. — Законодательный акт разрешает президенту прибегать к любым ислючительным и необходимым для обеспечения необходимого порядка и стабильности мерам, чтобы обеспечить населению своевременный доступ к продуктам питания, медикаментам и другим товарам, услугам».

«Мадуро также рассказал, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, заручился его поддержкой и в скором времени в Венесуэлу начнутся поставки российской пшеницы в объеме 60 тысяч тонн в месяц», — отмечает венесуэльская пресса.

За время уличного противостояния, начавшегося в конце марта нынешнего года в ходе столкновений демонстрантов с полицией и Национальной гвардией, а также в результате несчастных случаев, происшедших при совершении протестантами акций вандализма и мародерства в стране погибли от 43 (по данным испанских СМИ) до 46 (по информации оппозиционных изданий) человек.