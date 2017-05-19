Ярославль, 19 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Депутаты муниципалитета Ярославля 6 созыва, срок полномочий которого подходит к концу, считают пятилетнюю работу плодотворной. Об этом корреспонденту рассказали в самом представительном органе. Муниципалитет был избран в октябре 2012 года, и на его срок пришлись непростые для города времена. За это время город возглавляли 4 руководителя, в самом муниципалитете сменилось два председателя, и сейчас его полномочий исполняет уже третий человек.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

В муниципалитете 6 созыва работает 5 постоянных комиссий. Мы решили поинтересоваться у руководителей данных комиссий, что, по их мнению, было самым главным в их деятельности за этот период.

«Несмотря на отрицательные прогнозы по поводу банкротства города, финансового коллапса — ничего катастрофического за 5 лет в городе не произошло, транспорт ходил, дома отапливались, дороги ремонтировались. Жизнедеятельность города была обеспечена. И это главное, что удалось сделать за этот созыв», — поделился своими мыслями с корреспондентом ИА REGNUM председатель комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике Сергей Смоленский.

Руководитель комиссии по комиссии по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью Александр Черепанин уверен, что за последние 5 лет удалось улучшить работу муниципального сектора экономики города. Также он отмечает, что в 6 созыве муниципалитета удалось сплотить коллектив депутатов, неравнодушных к судьбе города.

«Работа унитарных предприятий, акционерных обществ, комитета по управлению муниципальным имуществом стала более эффективной. Принятие 140 решения муниципалитета, согласно которому все сделки продажи, мены, передачи в залог имущества, находящегося в муниципальной собственности, должны согласовываться с депутатами дало большой положительный эффект в контроле и управлении собственностью города. Хочется сказать спасибо моим коллегам — я доволен, что в состав моей комиссии входили люди, которые реально работали», — считает Александр Черепанин.

Комиссию по вопросам городского самоуправления, законности и порядка, в полномчиях которой правовые вопросы жизни города возглавляет Олег Ненилин, в отличии от руководителей остальных комиссий, он является депутатом первый раз. По мнению Ненилина шестым созывом муниципалитета был принят очень большой пласт решений.

«Основная наша реформа — перераспределение полномочий между мэрией и муниципалитетом. Исторически мэрия вносила предложения, а муниципалитет принимал решение. В нашем созыве муниципалитет взял на себя ряд инициатив — по распоряжению собственностью, по уборке территории. Второй немаловажный момент — изменение процедуры избрания мэра города. Были внесены изменения в региональное законодательство, мы поменяли свои документы, создали новую процедуру избрания мэра города и применили ее в марте. Большой пласт работы был связан с корректировками правил благоустройства, потому что не все, что необходимо для благоустройства городских территорий, было прописано в нормативных актах. В связи с принятием Жилищного кодекса такой ярославский институт как «старосты» пришлось переформатировать. Это было наше, городское ноу-хау, действующее на основании 186 решения муниципалитета. По Жилищному кодексу данные функции отходили совету дома, произошло двоевластие, которое было устранено. Сильно был откорректирован и бюджетный процесс города, теперь мы рассматриваем корректировки в бюджет вместе с корректировками программ, которые являются основаниями для расходной части бюджетов. Наш созыв отметился большим количеством реформ, и активным участием в управлении городом», — сказал Олег Ненилин.

За вопросы образования, культуры и спорта в муниципалитете отвечает комиссия по социальной политике. В ее состав немало депутатов — представители оппозиционных фракций. Заместитель председателя комиссии Михаил Пихтов считает, что несмотря на тяжелую экономическую ситуацию город исполнял свои социальные обязательства.

«Самое важное с моей точки зрения — то, что в условиях катастрофического муниципального долга и ограниченности бюджетных средств социальное направление бюджета всегда исполнялось. И культура, и образование находятся в городе не в плачевном состоянии, а так или иначе держат марку и развиваются, это, наверное, одно из самых больших достижений нашей комиссии. В ходе работы нами было вскрыто много болевых точек городского социального сектора. Мы провели ревизию муниципальных помещений, которые город безвозмездно предоставил различным общественным организациям. Общественники зачастую передавали помещения, используемые ими бесплатно, в аренду, или в безвозмездное пользование другим организициям. Выяснилось, что часть этих помещений вообще не используются. Следовательно, у города куда больший багаж собственности, которую можно было бы использовать более эффективно», — считает Михаил Пихтов.

Председатель комиссии по экономике и развитию города Константин Шлапак считает главными заслугами регламентацию коммерческих сфер экономики города — упорядочивание рекламного рынка, разработка схемы размещения нестационарных торговых объектов, а также предотвращение точечной застройки города.

«Главные моменты за 5 лет — то, что мы продолжили продажу муниципального имущества, этим самым мы принесли деньги в городской бюджет. Рекламный рынок был переведен на экономические рельсы, были полностью демонтированы незаконные конструкции, новые рекламные места с соблюдением всех норм были выставлены на аукцион, и город начал получать деньги. По градостроительной деятельности — мы сделали много изменений в генплан города. Основное направление — увеличение рекреационных зон, что в свою очередь предотвратило дальнейшею точечную застройку города. Постоянно рассматривались вопросы по уборке города, благоустройству дворов. Большой блок представляла собой работа с малым бизнесом по выработке новой схемы размещения ларьков. Город получил возможность контролировать ларьки с санитарной точки зрения, с точки зрения продаваемой продукции. Раньше там торговали и алкоголем, и курительными смесями, и санитарные нормы соблюдались не всегда, теперь — малейшее нарушение и город может разрывать с предпринимателем договор, и ларек прекратит деятельность», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Шлапак.

Муниципалитет Ярославля шестого созыва будет действовать еще примерно три месяца. В муниципалитете работают 6 фракций — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская Платформа» и «Яблоко».