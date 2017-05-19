Лондон, 19 мая, 2017, 11:42 — ИА Регнум. Тереза Мэй в минувший четверг, 18 мая, объявила, что, в случае победы на выборах 8 июня, правительство консерваторов удвоит ставки, которые британские предприятия должны будут платить в бюджет за каждого нанимаемого ими работника из числа неграждан Великобритании и ЕС. В настоящее время обязательная годовая выплата за одного такого сотрудника составляет £1000 (€1170). Новый же тариф, обещанный Мэй, составит £2000 (€2340).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Проект британского премьер-министра моментально вызвал жесткую критику со стороны Брюсселя: Европейская комиссия увидела, что таким образом Лондон пытается уменьшить поток беженцев в страну. Впрочем, Мэй не скрывает, что в Брюсселе угадали, зачем ею предпринят такой ход. По словам «новой железной леди», в 2016 году в Великобританию прибыло 273 тысячи иммигрантов. Лондон же рассчитывает, что с помощью увеличенной квоты удастся «довести иммиграцию до разумных пределов», то есть опустить этот показатель ниже 100 тысяч.

ЕК обращает внимание Терезы Мэй на то, что «подобные решения нарушают одну из четырех свобод, которые должны соблюдаться, если страна после брексита намерена сохранить свое место в евросоюзном экономическом пространстве. В противном случае, намекают из Брюсселя, не только переговоры о выходе затянутся, но и результат их становится непредсказуемым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, основной трудовой поток в Великобританию идёт из Польши, Литвы и Румынии. Также высока доля наёмных работников в Британии из Латвии, Эстонии, Болгарии и других стран Восточной Европы.