Калуга, 19 мая, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В калужском поселке Ферзиково 19 мая дали старт циклу торжеств по случаю 149-летия со дня рождения последнего русского императора Николая II, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай II

Ферзиково выбрано центром празднования, так как именно здесь в 1904 году Николай II благословил русские войска перед отправкой на войну с Японией, прибыв на поселковую железнодорожную станцию на «царском» поезде.

Праздничные мероприятия в поселке Ферзиково включают научную конференцию «По стопам Николая II на Калужской земле», крестный ход и фейерверк.

20 мая торжества продолжатся в Калуге, где возле бронзового бюста Николая II в городском парке культуры и отдыха планируют провести молебен, а 21 мая его планируют чествовать в старинном Мещовске — на родине первых цариц дома Романовых.

Торжества по случаю дня рождения Николая II организованы обществом царского наследия совместно с Калужским отделение императорского православного палестинского общества.

Напомним, Николай Александрович Романов родился 6 мая (19 мая по новому стилю) 1868 года. Он отрекся от престола в ходе Февральской революции 1917 года.

Отметим, что очередному повышению интереса к персоне последнего российского императора, прозванного современниками Кровавым, предшествовал ряд подготовительных акций: проход с иконой Николая II в рядах «Бессмертного полка» экс-прокурора Крыма, депутата Госдумы Натальи Поклонской; ее заявление о замироточившем бюсте императора; установка памятной доски Маннергейма в Санкт-Петербурге; освещение в СМИ подробностей из жизни дальних родственников императора.