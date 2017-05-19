Москва, 19 мая, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Госдума летом проведет расширенное обсуждение вопроса деятельности американских СМИ в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

ИА REGNUM Госдума

«Мы направим приглашение директору ФСБ (Александру Бортникову) выступить в Госдуме», — сказал спикер Госдумы.

Володин предложил провести в закрытом режиме слушания.

«Можно было бы это сделать в июне или июле», — предложил Володин, отметив, что в рамках закрытого заседания предполагается получение дополнительной информации.

С предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского пригласить на более широкое обсуждение деятельности американских СМИ в РФ главу ФСБ Александра Бортникова согласился глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Депутаты ожидают услышать ответ на вопрос о том, что «некоторые зарегистрированные как российские СМИ имеют закрытые договоры с государственными иностранными СМИ, в соответствии с которыми они обязаны публиковать подготовленные за границей материалы в том числе пропагандистского характера».

В Госдуме обсуждается вопрос о деятельности американских СМИ в РФ, комитет подготовил отчет о соответствии их деятельности российскому законодательству. Речь идет о таких СМИ, как «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN.

Действия нижней палаты парламента стали ответом на то, что 14 марта сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в Конгресс США законопроект, предоставляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах.