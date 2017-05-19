Москва, 19 мая, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Роста цен в долгосрочном периоде на продукты питания не следует ожидать из-за небольшого повышения продовольственной инфляции, говорится в комментарии Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

По данным регулятора, небольшое ожидаемое повышение продовольственной инфляции произошло в связи с исчерпанием накопленных запасов плодоовощной продукции.

«Оно сопровождалось ускорением месячного роста потребительских цен, уровень которого тем не менее не препятствует достижению цели по инфляции», — считают в ЦБ РФ.

Тем не менее, на фоне сильного подорожания отдельных продуктов могут ухудшиться инфляционные ожидания жителей России. Риски ухудшения инфляционных ожиданий также связаны с временным повышением волатильности мировых товарных и финансовых рынков.

«Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий», — говорится в сообщении.

В 2017 году годовая цель по инфляции составляет 4%. В апреле годовая инфляция составила 4,1%.