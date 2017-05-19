Москва, 19 мая, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В Госдуме видят основания для создания комиссии по расследованию фактов американского вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«В США сейчас ведется расследование якобы нашего вмешательства в американские выборы. Если у них есть основания для создания комиссии по расследованию российского вмешательства в американские выборы, то у нас тем более есть основания для создания комиссии по расследованию фактов американского вмешательства во внутренние дела РФ», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

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Парламентарий согласился с предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского пригласить на более широкое обсуждение деятельности американских СМИ в РФ главу ФСБ Александра Бортникова.

«И абсолютно согласен, что да, надо приглашать Бортникова. Пусть он нам расскажет в том числе и о закрытых договорах, которые существуют и о которых ФСБ точно известно», — сказал Никонов.

В Госдуме обсуждается вопрос о деятельности американских СМИ в РФ, комитет подготовил отчет о соответствии их деятельности российскому законодательству. Речь идет о таких СМИ, как «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN.