Никонов предложил создать комиссию по фактам вмешательства США в дела РФ
Москва, 19 мая, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В Госдуме видят основания для создания комиссии по расследованию фактов американского вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.
«В США сейчас ведется расследование якобы нашего вмешательства в американские выборы. Если у них есть основания для создания комиссии по расследованию российского вмешательства в американские выборы, то у нас тем более есть основания для создания комиссии по расследованию фактов американского вмешательства во внутренние дела РФ», — заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).
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Парламентарий согласился с предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского пригласить на более широкое обсуждение деятельности американских СМИ в РФ главу ФСБ Александра Бортникова.
«И абсолютно согласен, что да, надо приглашать Бортникова. Пусть он нам расскажет в том числе и о закрытых договорах, которые существуют и о которых ФСБ точно известно», — сказал Никонов.
В Госдуме обсуждается вопрос о деятельности американских СМИ в РФ, комитет подготовил отчет о соответствии их деятельности российскому законодательству. Речь идет о таких СМИ, как «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN.