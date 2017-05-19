Некрасовское, Ярославская область, 19 мая, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин отправил обращение в прокуратуру области по вопросу безопасной перевозки детей в летний лагерь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Дорога в лагерь «Сахареж»

В адрес уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области поступило обращение депутата Некрасовского муниципального района Ярославской области, директора лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» с просьбой оказать содействие в решении вопроса по ремонту автомобильной дороги общего пользования Бурмакино — Сахареж для обеспечения безопасной перевозки детей до летнего лагеря «Сахареж». Согласно техническому паспорту дорога должна иметь асфальтовое покрытие. При проведении осмотра выяснилось, что за сутки до приезда комиссии было произведено частичное грейдирование указанного участка дорога, в связи с чем дорожное полотно представляет собой смесь песчано-гравийной и плодородной почв.

Омбудсмен выехал на место и установил, что еще мартовские обещания властей о приведении автомобильной дороги, находящейся в собственности Ярославской области, в надлежащее состояние перед открытием оздоровительной кампании не выполнено, что означает риск срыва летнего отдыха более 2500 детей. Уполномоченный по правам ребенка принял решение о направлении обращения в адрес прокуратуры Ярославской области для принятия мер прокурорского реагирования, а также в адрес врио губернатора Ярославской.

«Мы стали заниматься этим вопросом еще в ноябре 2016 года. Последний раз власти обещали нам привести дорогу в порядок еще в конце марта, но ничего так и не было сделано. Мы занимаем жесткую позицию и требуем до начала летних лагерей привести эту дорогу в порядок. По другим трассам у нас обращений не было», — сказал корреспонденту ИА REGNUM детский омбудсмен в Ярославской области Михаил Крупин.