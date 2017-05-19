Ростов-на-Дону, 19 мая, 2017, 11:10 — ИА Регнум.

В Ростовской области отношение некоторых чиновников к выдаче жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, что называется, наплевательское. Всё чаще такое неуважение к этой категории граждан ложится в основу уголовных дел. Так, под статью попал заместитель главы администрации Советского района Донского региона Дмитрий Пашигоров. Как проинформировали ИА REGNUM в областном управлении СКР 19 мая, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий (ч.1 ст. 286 УК РФ).

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Следователи полагают, что Пашигоров стал виновником покупки и передачи ребенку-сироте квартиры, требующей капитального ремонта. Для проживания квадратные метры были просто непригодны.

Чиновник распорядился подготовить аукционную документацию на приобретение квартир в муниципальную собственность для предоставления их льготной категории граждан по договорам найма и разместить извещение на сайте госзакупок. Затем осенью 2016 года Пашигоров без экспертизы подписал документацию об электронном аукционе. В результате эта квартира попала в муниципальную собственность.

Отметим, что это не первый случай, когда дети-сироты вынуждены ютиться у родных и друзей без долгожданного жилья, а государство предоставляет негодные для проживания квадратные метры.

Так, на скамью подсудимых из-за этого попал главный архитектор Новочеркасска Василий Кузьменко. Он в 2015 году разрешил одному из предпринимателей реконструировать здание бывшей столовой в многоквартирный жилой дом. Квартиры предназначались детям-сиротам. Позже экспертиза показала, что квадратные метры для проживания непригодны.

Ранее по этому же делу под суд пошёл бывший руководитель департамента строительства и городского развития Новочеркасска Геннадий Зацепилов, причинивший ущерб муниципальному бюджету более чем на 24,5 млн рублей.

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Наказание чиновнику за непригодное жильё для сирот на Дону огласит суд

На Дону также продолжается расследование уголовного дела о халатности бывшего главы Цимлянского района при покупке жилья для детей-сирот. Андрей Садымов подозревается не только в халатности, но и в получении взятки. Многоквартирный дом с жилплощадью для детей-сирот превратился с помощью чиновника в долгострой.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году на обеспечение жильем детей-сирот было предусмотрено 1 млрд 253,8 млн рублей. Эти средства рассчитаны на приобретение квартир для 1 тыс. 524 граждан указанной категории. На 2017 год запланированы средства в объеме 1 млрд 111 млн 781 тыс. рублей для 1 тыс. 64 детей-сирот.