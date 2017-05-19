Донецк, 19 мая, 2017, 11:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 18 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии два раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 36 раз, сообщают 19 мая СМИ народных республик.

ИА Красная Весна Воронка. Град. Донецк. ДНР. 2017.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили два раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селу Калиновка и пгт Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, в результате обстрела украинской артиллерией ранена одна мирная жительница. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 36 раз. Под огнем оказались 11 населенных пунктов.

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Осколочные ранения после артобстрела ВСУ получила женщина 1991 года рождения в селе Коминтерново, на данный момент состояние девушки стабильное.

Украинской артиллерией были также повреждены 11 строений: по одному дому в Трудовских, Ясиноватой и Зайцево и восемь домов в селе Коминтерново. Помимо этого, украинские силовики накрыли массированным огнем шахту «Бутовская» в Макеевке, имеются многочисленные повреждения строений.

Из-за артиллерийских обстрелов без электроэнергии остались населенные пункты Коминтерново, Ленинское, Дзержинское и Заиченко. Также вследствие непрекращающегося огня закрыт центр социальной помощи на контрольно-пропускном пункте «Октябрь».

По данным Украины, трое украинских солдат были ранены, «Штаб АТО» зафиксировал 40 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Водяного, Павлополя, Лебединского, Богдановки, Чермалыка, Талаковки, Бердянского.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Новоалександровки, Новозвановки, Троицкого, Каменки, Невельского, Зайцево, Малинового.

Напомним, с 2017 года началось обострение военного конфликта в Донбассе. Киев подтянул войска к линии фронта, усилил артиллерийские обстрелы, участились случаи терактов, проводимых диверсионно-разведывательными группами ВСУ на территории республик.

При этом Украина отказывается соблюдать Минские соглашения, всячески саботируя режим прекращения огня и отвод сил от линии фронта. Так, после нескольких десятков попыток по-прежнему не удается развести войска в Станице Луганской из-за украинской стороны.