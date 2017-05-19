Москва, 19 мая, 2017, 10:44 — ИА Регнум. «Безусловно, невозможно отделить эти «вынужденные», а по сути агрессивные действия на территории суверенного государства от продолжающихся в Женеве переговоров между правительством Сирии и оппозицией по урегулированию конфликта в стране. Это ведь атака не только в Сирии и на Сирию, но и на Женеву. Раздраженность США тем, что женевский процесс не идет под их контролем и, что еще хуже, может при этом оказаться успешным», — написал парламентарий в Facebook.

Staff Sgt. Shawn Nickel ВВС США над Сирией

Однако объяснение, которое дал действиям своей авиации глава Пентагона Джеймс Мэттис, выглядит еще более одиозным, полагает сенатор. Он заявил буквально: «Мы не расширяем наше участие в гражданской войне в Сирии, но мы защищаем наши войска».

«То есть США буквально признают, что наносят удары по проправительственным силам суверенного государства, защищая свои собственные военные подразделения, которые находятся там нелегально, без мандата Совбеза ООН или приглашения властей страны. По сути, являясь оккупационными силами. И стороной конфликта», — рассуждает Косачев.

Получается, США сами дают повод рассматривать этот «кейс» в Совбезе ООН, ибо любая риторика про необходимость «сдерживать режим Асада» и тому подобное не может служить обоснованием для ракетных атак против тех, кто сражается с экстремистами, находящимися вне закона и вне международного права, отмечает сенатор. По его мнению, сдерживать нужно тех, кто действует вне собственных границ, подрывая мирный процесс и все возможности формирования единого фронта против терроризма.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации. По данным Пентагона, «командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции». США предполагают, что в результате удара по проправительственным силам в Сирии есть жертвы.