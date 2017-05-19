Краснодар, 19 мая, 2017, 10:41 — ИА Регнум. Краснодарский край вплотную приблизился к началу курортного сезона. Какие недочёты еще предстоит устранить и что предпринять, чтобы отдыхающие вернулись на курорты края и в следующем году, — речь об этом шла на выездном расширенном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Краснодарском крае, которое прошло 17 мая в Анапе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Krasnodar.ru Отдых на море

«В ближайшие пять месяцев «регион будет жить в особом режиме». Сейчас нам необходимо найти решение недочетов и недостатков, которые помешают нам успешно пройти курортный сезон», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Прежде всего, отметил глава края, «большой летний сезон — это испытание на прочность всей курортной отрасли, транспортного комплекса. ­Это и авиасообщение, и автотуристы».

«Мы должны создать комфортные условия, в том числе и на дорогах к морю», — подчеркнул Кондратьев.

По-прежнему одной из самых острых проблем курортного сезона остаются автомобильные пробки на дорогах к морю. Вице-губернатор Андрей Алексеенко доложил, что с 1 июня все ремонтные работы на федеральных трассах будут прекращены. Техника должна уйти с дорожного полотна М-4 «Дон», а реверс должен быть исключен на всех участках трассы.

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Напомним, в 2016 году было завершено строительство Джубгинской развязки, которая позволит существенно разгрузит дорогу к морю, однако на других участках заторы сохраняются.

Второй момент — готовность гостиниц, отелей и баз отдыха края к приёму туристов. Как было озвучено на совещании, в ходе проверок на ряде предприятий санаторно-курортного комплекса края были выявлены нарушения — это отсутствие тревожных кнопок, несоответствие пожарным нормам, антитеррористическим требованиям. Как акцентировал губернатор края, к приёму отдыхающих без паспорта безопасности не должны быть допущена ни одна гостиница или турбаза в крае. А там, где были выявлены нарушения, нужно приостанавливать работу. Необходимо отбирать прежний паспорт безопасности и запрещать принимать туристов.

Порядок требуется навести и в сфере услуг. Такие же жесткие требования должны быть предъявлены и к пляжным аттракционам. Все, у которых нет лицензии, должны быть закрыты. Особое внимание правоохранителям рекомендовано обратить на маломерные суда на пляжах. По словам главы региона, система штрафов, которая сегодня применяется к нарушителям, не дает должного эффекта.

Это же касается торговли продуктами без документов, в том числе и разносной продажи товаров на пляжах, а также торговли суррогатным алкоголем.

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Отдых в Сочи пока доступен только обеспеченным туристам

В 2017 году Кубань рассчитывает принять не менее 16 млн туристов, такие данные приводят специалисты министерства курортов. В пик сезона номерной фонд региона вместе с частным сектором единовременно готов принять до полумиллиона человек. К приёму гостей готовы 5 тыс. отелей, гостевых домов, пансионатов на побережье и здравниц края. Более 95% из них прошли классификацию по международным стандартам.

При этом, как отметили на совещании, владельцы гостиниц и санаториев каждый по-своему понимает, что входит в систему «все включено».

«Простой пример: каждый отельер в крае по-своему понимает услугу «все включено». Кто-то халат гостю подает, а кто-то и мыло в номер не купит», — уточнил губернатор Кубани.

Вениамин Кондратьев предложил законодательно закрепить минимальный обязательный набор услуг.

«Считаю, для «все включено» нужен единый законодательный стандарт. Лучше федеральный, отечественный. Край выступит с этой инициативой», — написал глава края в своём микроблоге в Twitter.

Кондратьев уверен, что в России должен появиться «свой, российский стандарт «Все включено». И то, какой набор услуг санатория или отеля войдет в него, должно быть прописано документально.

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Сертификацию нужно ввести и для пляжей, добавил Кондратьев. Пока она идёт на добровольной основе. Из 469 пляжных территорий края только 43 прошли сертификацию.

По словам Вениамина Кондратьева, обустройство пляжей не должно влиять на их доступность для отдыхающих. В качестве примера глава региона привел Бугазскую косу в Анапе, где был оборудован шлагбаум и платный вход.

«Отдыхающие вернутся к нам только в том случае, если будут получать качественные, адекватные по цене услуги и чувствовать себя в безопасности», — заключил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Краснодарский край посетили 15,8 млн туристов. Годом ранее этот показатель составлял немногим более 14 млн приезжих и отдыхающих.