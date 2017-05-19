Москва, 19 мая, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Пользователи бесконтактного платежного сервиса Android Pay смогут ездить в Московском метрополитене и МЦК за один рубль целый месяц, говорится в сообщении на официальном сайте столичной мэрии.

Android Pay

Акция пройдет с 23 мая по 23 июня, она связана с началом работы в России сервиса Android Pay.

«Запуская эту акцию с партнерами, мы хотим рассказать как можно большему числу пассажиров о новых возможностях оплаты проезда», — сказал первый замруководителя Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Оплатить поездку при помощи сервиса можно на турникетах с Paypass/Paywave на всех станциях МЦК и 80 станциях метро, а также в кассах.

До конца 2017 года сервис Android Pay станет доступен на турникетах всех станций метро. Чтобы оплатить проезд с его помощью, нужен смартфон с поддержкой NFC-технологий и операционной системой Android.

При оплате будет сразу списано 35 рублей, а затем в течение 10 минут на счет вернется 34 рубля. Android Pay — это бесконтактная платежная система, основанная на базе платежного сервиса Google Wallet, представленного в 2011 году.