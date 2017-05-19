Чебоксары, 19 мая, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии региональное СУСК распространило новые детали уголовного дела в отношении главы Чебоксар Ирины Клементьевой. В ходе допроса в качестве подозреваемой Клементьева от дачи показаний отказалась, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления по Чувашии Олег Дмитриев.

Presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2013 года подозреваемая, являясь генеральным директором ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед», неправомерно заключила две сделки по распоряжению имуществом компании: земельным участком и нежилым помещением, скрыв от совета директоров «личную заинтересованность и не испрашивая одобрения со стороны общего собрания акционеров общества». Отметим, «Чувашия-Мед» — компания со стопроцентной долей участия в его уставном капитале муниципального образования — города Чебоксары.

В ходе первоначально проведенных активных следственных действий следователями проведено 15 обысков, а также ряд выемок в страховой компании, в ходе которых изъяты документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности страховой компании и другой фирмы, фигурирующей в материалах уголовного дела. Решается вопрос о назначении судебных оценочных и других экспертиз. В ходе следствия будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного бюджету ущерба, а также по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

«В ходе допроса в качестве подозреваемой Клементьева от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Допрошено около 20 свидетелей, а также представитель потерпевшего, которым признан Чебоксарский городской комитет по управлению имуществом», — сказал Олег Дмитриев.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ирину Клементьеву подозревают в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Следствие считает, что от имени страховой компании она передала в аренду на 10 лет коммерческой организации, учредителем и директором которой является её муж, часть нежилого помещения за 80 тыс. рублей при рыночной его стоимости не менее 132 тыс. рублей. Согласно материалам дела, подозреваемая от имени возглавляемой организации продала матери одной из сотрудниц земельный участок «по явно заниженной стоимости в размере 1,5 млн рублей при его рыночной стоимости не менее 4,4 млн рублей».