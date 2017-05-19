В Госдуме призвали отслеживать запросы и реакцию граждан интернете
Москва, 19 мая, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Будущее стоит за анализом запросов граждан в интернете и использованием этих данных для продвижения своих интересов — России надо это учитывать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов (ЛДПР).
«Анализируя в интернете разного рода запросы — то, на какие сайты ходят наши граждане, каким постам они рады, а каким нет, — соответствующие структуры продают определенные продукты или занимаются продвижением своих интересов, анализируя политические взгляды и предпочтения. За этим будущее», — отметил Нилов.
При этом, иностранные средства массовой информации активно используют подобные инструменты, а российские — нет, подчеркнул депутат.
«У нас в активной фазе протекает информационная война, цель которой не только геополитика, информационная и идеологическая обработка, но и торговая борьба», — заявил Нилов.
«Надо понимать, что существует много интересантов вовне и мы должны проводить аналогичную работу», — отметил депутат Госдумы.
По его словам, Россия уже упустила этот вопрос на Украине, в следствие чего в стране «было полностью перезапущено сознание, особенно растущего поколения».