Москва, 19 мая, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Будущее стоит за анализом запросов граждан в интернете и использованием этих данных для продвижения своих интересов — России надо это учитывать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая, об этом заявил замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов (ЛДПР).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Анализируя в интернете разного рода запросы — то, на какие сайты ходят наши граждане, каким постам они рады, а каким нет, — соответствующие структуры продают определенные продукты или занимаются продвижением своих интересов, анализируя политические взгляды и предпочтения. За этим будущее», — отметил Нилов.

При этом, иностранные средства массовой информации активно используют подобные инструменты, а российские — нет, подчеркнул депутат.

«У нас в активной фазе протекает информационная война, цель которой не только геополитика, информационная и идеологическая обработка, но и торговая борьба», — заявил Нилов.

«Надо понимать, что существует много интересантов вовне и мы должны проводить аналогичную работу», — отметил депутат Госдумы.

По его словам, Россия уже упустила этот вопрос на Украине, в следствие чего в стране «было полностью перезапущено сознание, особенно растущего поколения».