Вашингтон, 19 мая, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 18 мая заявил, что «стены работают», подтвердив свое намерение построить стену на границе с Мексикой и выполнить одно из самых спорных обещаний избирательной кампании, которое вызвало напряженность в отношениях с южным соседом, сообщает El Periódico.

Пограничный забор между Сан-Диего. Калифорнии (слева) и Тихуана. Мексика (справа)

«Стены работают, спросите у Израиля, работают, поверьте, и у нас нет другого выбора», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом.

Это не первый раз, когда Трамп приводит в качестве примера стены безопасности, возводимые Израилем для пресечения доступа террористов с территорий Палестины.

Он также отметил, что «люди хотят защиты, и стены защищают».

Президент США ответил таким образом на предыдущие заявления президента Колумбии Сантоса, в котором Сантос заявил, что лучшим способом борьбы с незаконной торговлей людьми и наркотиками «является сотрудничество и совместная работа» без явных критических замечаний по поводу стены.

Напомним, пограничная стена с Мексикой была одним из главных обещаний президента во время его избирательной кампании. Однако данная инициатива обнаружила значительное сопротивление в Конгрессе США при предоставлении средств на ее строительство.

Так, стоимость стены возросла с $8 миллиардов, согласно предварительным расчетам команды Трампа, до более чем 21 миллиарда, согласно последним расчетам Департамента внутренней безопасности США. При этом президент Трамп настаивает, что расходы на возведение стены должна оплатить Мексика.