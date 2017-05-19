Иркутск, 19 мая, 2017, 10:21 — ИА Регнум. В Иркутской области с 16 по 18 мая состоялись общественные слушания по строительству монгольских ГЭС. Официальное название данного мероприятия звучит весьма внушительно — общественные консультации по предварительному варианту технического задания региональной экологической оценки (РЭО) и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствии (ОВОС и СП) проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». Однако суть вовсе не в названии, а в реакции жителей Приангарья на информацию, выдаваемую монгольской стороной.

Mil.ru Флаги России и Моголии

«На общественных слушаниях в Иркутской области монгольская делегация учла опыт, полученный на слушаниях в Бурятии: доклады стали короче, акценты в выступлениях расставлялись в зависимости от аудитории. Например, для жителей Слюдянского и Ольхонского районов упор делался на то, что монгольские ГЭС обеспечат водой жителей региона Гоби за несколько сотен километров от места размещения водохранилищ. О том, что эти ГЭС нужны в первую очередь для развития горнорудной промышленности, сообщалось вскользь, как о побочной цели проекта. Напротив, на слушаниях в Иркутском научном центре подчеркивалась важность селенгинских ГЭС для энергосистемы Монголии, звучали такие слова, как «горячий резерв», «пиковые нагрузки» и «маневренные мощности» — то есть с академической средой монгольская делегация старалась говорить не на эмоциональном языке, а на языке логики и целесообразности», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Тем не менее, по словам Колотова, везде ‑ и в Иркутске, и в Слюдянке, и в Еланцах — итог слушаний был одинаков.

«Участники обсуждения везде указывали на недостаточность представленной на слушаниях информации, советовали Монголии искать и развивать альтернативные источники энерго‑ и водоснабжения и категорически выступали против строительства любых гидротехнических сооружений в бассейне крупнейшего притока Байкала (реки Селенги — прим. ред.). То есть, слушания в Иркутской области дали точно такой же результат, что и слушания в Бурятии: тотальное неприятие проектов монгольских ГЭС со стороны местных жителей и общественных организаций», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

По подсчетам Александра Колотова, в общественных слушаниях в Иркутской области приняли участие порядка 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, общественные слушания по строительству ГЭС Монголии прошли в Бурятии в марте 2017 года. В них приняли участие около 1300 жителей Бурятии.

Читайте также: Буряты надеются на монголов и призывают их не строить «антибайкальские» ГЭС

Ранее ситуацию в целом на своей странице в Facebook охарактеризовала представитель Бурятского регионального объединения по Байкалу Наталья Тумуреева.

«Ситуация в целом. В Монголии собираются построить: ГЭС на реке Селенга — это Шурэнская ГЭС; водохранилище на реке Орхон с водоотводным каналом в пустыню Гоби. Орхон — это правый приток реки Селенга. Также есть еще один проект — строительство ГЭС на реке Эгийн-гол, это левый приток реки Селенга, который вытекает из озера Хубсугул», — написала Тумуреева.

Ряд сибирских экологов сходятся во мнении, что строительство ГЭС в Монголии повлияет на состояние уникального озера Байкал негативно. «На данный момент мы в районе Селенги и Байкала и так переживаем маловодный период. Высыхает пойма реки Селенга, горят торфяники, омуля становится меньше, все эти уже существующие проблемы могут увеличиться в разы», — считает Наталья Тумурева.

Читайте также: Слушания по монгольским ГЭС в Бурятии: «наблюдательная позиция» властей

Напомним, проект по строительству Шурэнской гидроэлектростанции в настоящее время рассматривается правительством Монголии и включает в себя сооружение плотины и водохранилища на участке реки Селенги, протекающем по территории Монголии. В случае реализации проекта «Шурэнская ГЭС» Монголия рассчитывает обеспечить себя необходимой энергией, снизить уровень загрязнения и ускорить экономическое развитие. По словам монгольской стороны, предлагаемые места сооружения объектов ГЭС расположены в более чем 150 км от границы с Россией и в 550 км от озера Байкал.

Читайте также: Эколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала

В слушаниях в Иркутской области участвовали делегаты из MINIS (проект по поддержке инвестиций в развитие инфраструктуры горнорудной промышленности), представители министерства энергетики Монголии, российские и монгольские ученые, местные жители и другие.

Стоит также напомнить, что ранее свою позицию по поводу поисков энергетической независимости Монголии в интервью ИА REGNUM обозначил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он сказал, что «стремление Монголии, как и любой другой страны, обеспечить себя энергией, решить вопросы энергетической безопасности — это естественный, правильный процесс»: «Другое дело, что нужно решать вопросы развития энергетики таким образом, чтобы эти подходы позитивно принимались мировым сообществом, соседними государствами».

Читайте также: Губернатор Сергей Левченко: Моя партийность не мешает работать с Москвой

«В общем, решать энергетическую проблему Монголии нужно, а Россия, учитывая наши многолетние добрососедские отношения, может ей в этом помочь. Есть много других вариантов для обеспечения электроэнергией, не обязательно они связаны со строительством ГЭС на притоках Селенги», — прокомментировал Левченко.

Селенга — крупная река, протекающая на территории Монголии и России. Крупнейшая река, впадающая в Байкал и обеспечивающая до половины ежегодного притока воды в озеро.