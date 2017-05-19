Киев, 19 мая, 2017, 10:22 — ИА Регнум. К осени может появиться новая социальная сеть для жителей Украины, сообщают разработчики программного продукта на своем сайте Ukrainians.co.

Под запретом

Согласно сообщению, разработкой новой соцсети готовы заняться 30 программистов во главе с Александрой Струмчинской, используя для этого канадский проект по поддержке новых идей StartupSoft, штаб-квартира которого расположена на Украине.

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Новый программный продукт планируется выпускать на двух платформах — iOS и Android, а также в онлайн-режиме. При этом разработчики утверждают, что им нужно «убедиться в необходимости проекта», для чего на сайте запущено голосование. Если к 1 июня проект наберет более 50 тысяч голосов, то команда разработчиков обещает за четыре месяца создать украинскую социальную сеть.

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Напомним, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» с 16 мая запрещены на Украине указом президента Петра Порошенко. Помимо этого, под запрет попали сервисы «Яндекса», Mail.ru и ряд других интернет-ресурсов.

Тем не менее, в Службе национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что граждане смогут свободно пользоваться программами для получения доступа к заблокированным сайтам, и за использование подобных программных средств к ответственности жители Украины привлекаться не будут.