Москва, 19 мая, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Московским водителям потребуется не менее часа на то, чтобы преодолеть пробку на МКАД длиной в 21 километр.

Ru.torange.biz Пробка

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор образовался на внутренней стороне МКАД от Бесединского шоссе до улицы Профсоюзной. Общее время пути по этому участку составит 1 час 13 минут.

Движение осложнили дорожные работы и несколько ДТП. По состоянию на 10:00 мск пробки в городе оцениваются в шесть баллов.

Также крупный затор наблюдается на внешней стороне МКАД от поворота на Ясенево до поворота на улицу Подольских курсантов. Кроме того, сильно загружены набережные в центре и Третье транспортное кольцо.

Сложно проехать и в центре: из-за дорожных работ по программе «Моя улица» стоят в обе стороны Садовое и Бульварное кольца.