Москва, 19 мая, 2017, 10:02 — ИА Регнум. В четверг, 18 мая, Московский окружный военный суд (МОВС) вынес приговор военнослужащему РФ, который потерял автомат в Сирии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

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«Рядовой контрактной службы Артем Хилько, потерявший автомат, отделался штрафом на минимальную сумму и даже сможет продолжить службу в вооруженных силах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский военный, который обвинялся по статье 348 УК РФ (нарушение правил сбережения вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или предметов военной техники, если это повлекло по неосторожности их утрату), полностью признал вину и попросил судью ограничиться для него минимальным наказанием.

Гособвинение запросило для подсудимого штраф в размере 50 000 рублей. Суд учел положительные характеристики военного и не стал взыскивать с него эту сумму.

«Рядовой был оштрафован на минимальную сумму и сможет продолжить службу в вооруженных силах», — сообщил собеседник издания.