Калуга, 19 мая, 2017, 10:03 — ИА Регнум. 55-летний глава администрации сельского поселения подозревается калужскими правоохранительным органами в мошенничестве с использованием служебного положения и в служебном подлоге. Об этом 19 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Азер Садыгов.

Рене Магритт. Фокусник. Автопортрет с четырьмя руками. 1951

По версии следствия, в 2012 году сельский чиновник изготовил выписку из похозяйственной книги, содержащую заведомо ложные сведения о наличии у его зятя прав на земельный участок площадью 2000 кв. м. Данный документ был представлен в регистрационную службу и явился основанием регистрации за родственником подозреваемого права собственности на землю.

Это преступление было выявлено сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими преступлениями калужского областного УМВД России.

«Судом, в рамках возбужденного уголовного дела, глава администрации временно отстранен от занимаемой должности. Он также проверяется на причастность к отчуждению из муниципальной собственности еще шести земельных участков в частную собственность физических лиц», — подчеркнут Садыгов.

Напомним, в 2016 году следственным управлением СКР по Калужской области было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование 87 уголовных дел, по обвинению в коррупции перед судом предстал 101 человек. Кроме того, в 2016 году направлены в суд уголовные дела о коррупционных преступлениях в отношении 8 должностных лиц органов местного самоуправления.