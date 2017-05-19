Ярославль, 19 мая, 2017, 09:50 — ИА Регнум. В Ярославле будет установлен макет исторического центра города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Градостроительном совете при мэрии Ярославля.

ИА REGNUM Ярославль

Концепция макета выбиралась через социальные сети в группе правительства Ярославской области «ВКонтакте» и на сайте правительства. Были предложены три концепции: план 1778 года с радиально-кольцевой структурой города, план 1913 года с демонстрацией утраченных элементов ансамблей XIX века и современный план — актуальный облик города.

На портале правительства Ярославской области варианты набрали примерно равное количество голосов, а в соцсети больше всего — 43% — проголосовали за современный план, на втором месте оказался вариант 1913 года (33%), на третьем — 1778 года (23%).

Модель сможет активно использоваться жителями и туристами в качестве наглядного путеводителя. Подобные макеты размещены в Гамбурге, Эдинбурге и других культурных столицах мира.

Градостроительный совет принял решение выполнить макет с изображением современного центра города. Макет будет установлен в рамках реконструкции исторического центра города на средства, выделенные в качестве межбюджетного трансферта правительством Москвы.