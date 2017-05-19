Москва, 19 мая, 2017, 09:50 — ИА Регнум. Госдума рассмотрит отчет комитета по информполитике о проверке соответствия деятельности некоторых американских СМИ, работающих на территории РФ, российскому законодательству, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая. Речь идет о деятельности «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN и других СМИ.

Советский плакат. Голос Америки.1950

С точки зрения парламентариев, имеет место открытое вмешательство этих государственных СМИ во внутреннюю политику РФ, отметил вице-спикер Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»).

«В частности, например, во время последних думских выборов эти СМИ последовательно дискредитировали представленные в парламенте политические партии и, наоборот, поддерживали и рекламировали те две политические партии, которые 16 сентября не получили поддержки российских избирателей», — указал он.

В ходе отчета депутаты ожидают услышать ответ на вопрос о том, что «некоторые зарегистрированные как российские СМИ имеют закрытые договоры с государственными иностранными СМИ, в соответствии с которыми они обязаны публиковать подготовленные за границей материалы, в том числе пропагандистского характера», рассказал Исаев.

Комментируя предстоящий отчет главы комитета Госдумы по информполитике Леонида Левина, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сообщил, что ознакомился с материалами.

«Самая правильная партия, с точки зрения «Голоса Америки» и «Радио Свобода», — это «Яблоко» и ПАРНАС, о которых ни одного негативного высказывания не было сделано», — рассказал депутат.

Госдума ранее поддержала протокольное поручение депутата Госдумы Константина Затулина («Единая Россия») комитету по информполитике оценить работу иностранных СМИ в РФ.