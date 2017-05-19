Вашингтон, 19 мая, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Глобальное изменение климата ведет к повышению уровня моря, что вызовет увеличение количества прибрежных наводнений. Об этом рассказали американские ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports

Глобальное изменение климата

Ученые дали прогноз, что уровень моря вблизи большинства прибрежных территорий повысится к 2050 году на 10−20 сантиметров. При этом частота наводнений возрастет в два раза.

По мнению экспертов, это коснется в первую очередь экваториальных и тропических прибрежных зон. Самая неблагоприятная ситуация складывается для таких городов, как Мумбаи, Кочин в Индии, а также Абиджан в Кот-д'Ивуаре. Для наводнений в этих городах достаточно повышения уровня моря всего на пять сантиметров.

Кроме того, ученые дают неблагоприятный прогноз в отношении таких городов, как канадский Ванкувер, американские Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, а также для атлантического побережья Европы.

Такие выводы исследователи сделали, применив теорию экстремальных значений к уже имеющимся данным о повышении уровня моря.