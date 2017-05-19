Стамбул, Турция, 19 мая, 2017, 09:41 — ИА Регнум. В Стамбуле 19 мая открывается «Финал четырех» Евролиги, в котором выступит московский баскетбольный клуб ЦСКА — «армейцы» являются действующими победителями турнира.

Rsport.ru Игра. Баскетбольный клуб ЦСКА

Чемпионат пройдет на арене «Синам Эрдем» в Стамбуле. ЦСКА сыграет в полуфинале 19 мая с греческим «Олимпиакосом», встреча начнется в 18:30 мск.

В 21:30 мск начнется еще один полуфинальный матч — между турецким «Фенербахче» и испанским «Реалом». ЦСКА вышел в «Финал четырех» в 14-й раз за последние 15 лет (победы в 2006, 2008 и 2016 годах).

Вперед ЦСКА пропустил лишь «Реал». Букмекеры из William Hill полагают, что наилучшие шансы на победу в финале главного европейского клубного турнира в Стамбуле у «Фенербахче» — решающим здесь может оказаться фактор «родных стен».

«Фенербахче» у букмекеров котируется с коэффициентом 2,75, ЦСКА — 3,0, «Реал» — 4,0, «Олимпиакос» — 7,50. Финал турнира состоится в воскресенье, 21 мая.

Представляющий портовый пригород Афин Пирей «Олимпиакос» выигрывал Евролигу трижды — в 1997, 2012 и 2013 годах. В последние годы этот клуб стал едва ли не самым неудобным соперником для армейцев, регулярно побеждая российский клуб в решающих матчах Евролиги.