Рыбинск, Ярославская область, 19 мая, 2017, 09:34 — ИА Регнум. В Рыбинском районе Ярославской области в Центре лыжного спорта «Демино» стартовал первый этап строительства Центра по лыжным гонкам и биатлону. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Рыбинска.

Wikimedia.org Стрельбище

Работы пройдут в два этапа — в 2017 году построят биатлонный комплекс, реставрируют пресс-центр, возведут олимпийский и параолимпийский тир, комнаты для хранения оружия и патронов. В 2018 году установят системы наружного освещения и искусственного оснежения, обновят лыжероллерную трассу и продлят лыжную трассу.

Сейчас начинаются работы по устройству стрельбища. В центре будут тренироваться не только опытные спортсмены, но и дети на базе рыбинской СШОР № 4, где в следующем году откроется отделение биатлона.

Строительство регионального центра по лыжным гонкам и биатлону в Рыбинском муниципальном районе осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 — 2020 годы».

Планируется, что на финансирование строительства центра будет направлено около 221 миллионов рублей. Из них 100 миллионов — федерального бюджета, остальные деньги делит областной (80%) бюджет и муниципальный (20%).

«Мы должны были на первом этапе потратить 71 миллион рублей, но провели аукцион, на котором победила ярославская фирма, и цена упала на 30%. Это очень существенно. Ярославская область должна получить в этом году 50 миллионов рублей на строительство, но нам эти деньги перечислят только после того, как мы потратим деньги из областного и муниципального бюджетов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор спортшколы № 4 Светлана Емелина.