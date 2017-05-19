Пекин, 19 мая, 2017, 09:31 — ИА Регнум. Любые попытки навязать мировому сообществу идею о существовании «двух Китаев», «одно Китая и одного Тайваня», а также любые идеи о возможной независимости Тайваня от КНР обречены на провал. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Канцелярии по вопросам Тайваня при Госсовете КНР Ань Фэншань.

Плакат «Мы преисполнены решимости освободить Тайвань!»

«Я хочу напомнить, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР. В мире существует только один Китай, и он представлен КНР. Иностранные государства должны строго придерживаться данного принципа, выстраивая свою внешнеполитическую линию», — заявил китайский чиновник.

Заявления пресс-секретарь Канцелярии по вопросам Тайваня прозвучали вскоре после того, как Тайбэй переименовал организацию, отвечающую за контакты с японской стороной.

17 мая Ассоциация отношений Восточной Азии была переименована в Ассоциацию отношений Тайвань-Япония, тем самым Токио и Тайбэй подали сигнал Пекину о международном статусе Тайваня, пишет «Чжунго жибао».

Китай заключил дипломатические отношения с Японией 29 сентября 1972 года. В декабре 1972 года в Токио была создана Ассоциация обмена, в то время как на Тайване — Ассоциация отношений Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР выступила с резкой критикой в адрес Японии, требуя от Токио соблюдения принципов, заложенных в китайско-японских соглашениях 1972 года.