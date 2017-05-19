Ярославль, 19 мая, 2017, 09:25 — ИА Регнум. В УФАС по Ярославской области поступил запрос от депутата Ярославской облдумы Сергея Балабаева о законности размещения политической рекламы на рекламных конструкциях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы по Ярославской области.

ИА REGNUM Реклама участника праймериз в Ярославле

Депутат спрашивает, имеют ли право кандидаты предварительного голосования размещать политическую рекламу на рекламных конструкциях до начала агитационной кампании.

Ярославские антимонопольщики выяснили, что согласно федеральному закону «О рекламе» рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения коммерческой или социальной рекламы.

Размещение политической рекламы на рекламных конструкциях возможно только в агитационный период. За пределами агитационных периодов, предусмотренных избирательным законодательством, размещение материалов, направленных на популяризацию тех или иных партий или политиков не допускается.

«Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» говорит о том, что агитационные материалы можно размещать на рекламных конструкции только в агитационный период, который для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидатов. Но «праймериз» политической партии не является выборами. Это, по сути, мероприятие партии и оно не попадает под действие закона. Образовалась правовая лакуна и проведение «праймериз» не урегулировано законом», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Ольга Гарина.

Ярославское УФАС считает, что законы о выборах и рекламе вступают в тонкое взаимодействие и могут противоречить другу друг.

«Есть протокол совместного заседания ФАС России и Центризбиркома РФ, который определяет, что в некоторых случаях агитационные материалы могут вывешиваться вне агитационного периода, но нет разъяснений, в каких именно случаях. Закон о рекламе не распространяется на политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума, но праймериз таковой не является. А значит, информация о предварительном голосовании не должна быть на рекламных конструкциях. Много неясного в этом вопросе, поэтому мы отправили запрос в ФАС России, в Москву. Кроме этого, мы направили в мэрию Ярославля письмо, где просим просим рассмотреть вопрос о законности выдачи разрешения на размещение информации о праймериз», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела контроля органов власти и рекламы регионального УФАС Елена Гудкевич.

Отметим, что попытки оспорить законность размещения рекламы на праймериз в регионе предпринимались и раньше. Запросы и заявления делали оппозиционные партии. Но добиться своего им не удалось — плакаты кандидатов «Единой России» появляются задолго до старта избирательной кампании и не оплачиваются из средств предвыборных фондов.