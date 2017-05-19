Вашингтон, 19 мая, 2017, 09:23 — ИА Регнум. Российская Федерация — главный вызов для безопасности Европы. Об этом, как передает RT, сообщил министр обороны Швеции Петер Хультквист во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хоровод

«Мы поговорим об общих вызовах, — говорит Хультквист. — С моей точки зрения, Россия — это главный вызов. Россия бросила вызов европейской модели безопасности».

Министр обороны Швеции также добавил, что Москва оказывает «дестабилизирующее воздействие в Северной Европе и за ее пределами».

18 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что военный блок НАТО может возродить функционирование своих командований в Арктике и Атлантике для противодействия активности России, возросшей в этих регионах.

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