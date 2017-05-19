Прага, 19 мая, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Чехии грозит штраф в €10 млн из-за отказа принимать в своей стране беженцев, сообщает 18 мая Der Merkur.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

В мае 2017 года Еврокомиссия предупредила, что странам, которые не соблюдают условия соглашения по распределению беженцев, грозит судебный иск.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года главы государств и правительств ЕС приняли решение, что распределят между 26 странами около 100 тысяч беженцев.

Актуальная статистика показывает, что из 98 тыс. мигрантов политическое убежище получили только 13,5 тыс. людей.

Среди стран, которые не соблюдают данное соглашение — Венгрия, Польша и Чехия.

В июне 2017 года Еврокомиссия примет решение в отношении этих стран. В последующем им грозят штрафные санкции.

«Чехия и Венгрия до сих пор не приняли ни одного беженца. Они должны начать соблюдать условия соглашения сейчас», — отмечает еврокомиссар по вопросам миграции и гражданства Димитрис Аврамопулос.

Программа распределения беженцев утрачивает свою силу уже в сентябре 2017 года.

Эксперты полагают, что иск Еврокомиссии против каждого государства, которое не выполнило свои обязательства по распределению беженцев, окажется бессмысленным.