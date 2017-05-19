Лондон, 19 мая, 2017, 09:07 — ИА Регнум. Руководство лондонского «Челси» в ближайшее время планирует возобновить переговоры с представителями «Монако» по 22-летнему хавбеку Тьему Бакайоко. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Asmonaco.com Themwe Bakayoko

«Представители «Челси» будут наращивать свои усилия, чтобы на следующей неделе подписать контракт с полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко», — говорится в сообщении.

По информации издания, лондонский клуб готов выложить за игрока 50 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 мая футболисты «Монако» на своем поле переиграли «Сент-Этьен» в перенесенном матче тридцать первого тура чемпионата Франции и досрочно выиграли первенство.

Клуб «Пари Сен-Жермен», находящийся на второй позиции за один тур до окончания чемпионата Франции, отстает от «Монако» на 6 очков.

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