Цитата репетиция парада Победы в Москве

Москва, 19 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Панорамное видео «Генеральная репетиция Парада Победы 2017 — видео 360 градусов» опубликовало в интернете Минобороны РФ.

Парад на Красной площади в Москве 9 мая — в день 72-й годовщины победы СССР над фашизмом прошел без участия авиации. Причиной стала плохая погода.

В параде участвовали более десяти тысяч военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной техники.

9 мая в Минобороны пояснили, что принято решение об отмене участия авиации в параде Победы на Красной площади. Задействованные для участия в параде Победы самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования.

Читайте подробнее: Минобороны РФ: Авиация ВКС России не примет участия в параде Победы

11 мая руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский сообщил, что 8 и 9 мая в городе по случаю Дня Победы состоялось более 120 тематических концертов, прошло 26 выставок, 25 спортивных мероприятий, 35 фейерверков и более 60 акций памяти. Праздничные площадки посетили около восьми миллионов человек.

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