Анкара, 19 мая, 2017, 08:57 — ИА Регнум. Каждая третья девушка в Турции выходит замуж по принуждению, сообщает 18 мая Der Focus.

Василий Пукирев. Неравный брак 1862

Турецкий статистический институт TÜIK опубликовал данные, согласно которым, в 2016 году 45% девушек в возрасте от 15 до 24 лет заключили брак с мужчиной, которого для нее выбрала ее семья.

Согласно социологическому исследованию, одна треть всех браков, заключенных в Турции, произошли между несовершеннолетней девушкой и пожилым мужчиной.

Реальный показатель может быть выше, так как на сегодняшний день в стране насчитывается около трех млн сирийских беженцев.

Правозащитные организации называют данные цифры тревожными и критикуют заключение ранних браков в Турции.

Согласно статистическим данным 2016 года, в стране насчитывалось 180 тыс. несовершеннолетних замужних девушек.

Что касается выбора мужчин, то, по статистике 2016 года, 33% женились на девушке, которую для них выбрала его семья, 45% — выбрали жен сами.