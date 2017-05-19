Москва, 19 мая, 2017, 08:53 — ИА Регнум. В Советском Союзе по-настоящему была власть рабочих и крестьян, а формирование элиты шло из народа, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире программы «Поединок с Владимиром Соловьевым» 17 мая на телеканале «Россия-1».

Советский плакат. Да здравствует союз рабочих и крестьян — основа советской власти. 1937

Отвечая на тезис со стороны экспертов его оппонента Григория Амнуэля о том, что российский народ был обманут большевиками, не получив ничего из того, что ему было обещано, и даже наоборот, был подвергнут искусственному голодомору, Шахназаров подверг его фактологической критике.

«Если бы народ чувствовал себя обманутым, то этой власти не было бы. Насчет «голодомора», который нашему действительно братскому украинскому народу втирают… А что, при царях не было «голодомора»? При царях не было голода? Да вы возьмите, посмотрите, какой голод был! Большая часть украинцев уехала в Канаду когда? В конце XIX — начале XX века, и причиной был страшный голод. А Поволжье как голодало?» — заявил режиссер, отметив, что и советский строй был не идеальным, что и при нем случался голод.

Продолжая свою мысль, Шахназаров заявил, что в существенной степени большевистское обещание «землю — крестьянам, фабрики — рабочим» было исполнено.

«Второй момент, вы говорите, что рабочим не отдали фабрики. Ну вы же жили в советское время? А кто страной-то руководил? Что, дворяне? Брежнев кто был? Партия большевиков состояла из людей? Там кто был? Дворяне, князья, графы, капиталисты? Это была власть рабочих и крестьян. Советская власть действительно была властью рабочих и крестьян… поэтому они эту страну и защищали», — завершил свою мысль режиссер.

Монолог Шахназарова также дополнил ведущий Владимир Соловьев, который заметил, что большевики подняли общую грамотность народа, а также уровень потребления населения именно благодаря тому, что прибыли от заводов шли в общественные фонды, которые направлялись на обеспечение базовых нужд населения вроде медицины и образования.

«Давайте сравним, при государе-императоре какой был процент грамотных, сколько стало грамотных при большевиках? При государе-императоре какой процент ВВП тратился на потребление народа, и как жил в среднем народ, и как он тратился в советское время на потребление людей. Куда шли заработанные деньги заводами, куда шли добытые недра, проданные [при царе] за рубеж, деньги от этого куда шли, среди кого распределялись? Мы с вами получили бесплатное образование, бесплатную медицину. Наши с вами родители жили в квартирах, которые они купили, или которые им дала «плохая, порочная» советская власть?»

Он также заметил, что советская творческая интеллигенция никогда не прозябала и не заканчивала свою жизнь на улице в нищете, чего не сказать о капиталистических странах.

«Я знаю множество гениальных композиторов и музыкантов, которые умерли на Западе в нищете, потому что капитализм имеет, к сожалению, и оборотную сторону, и это риски», — подвел итог телеведущий.

Напомним, что ранее режиссер Шахназаров заявил, что Ленин угадал глубинные чаяния народа, благодаря чему ему удалось добиться массовой поддержки, собирания воедино разобранной на части страны и победы в Гражданской войне.