Находка, Приморский край, 19 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум. В порту Находки российские моряки с теплохода «Sidimi», флаг Белиза, судовладелец — компания Inderton Ltd S. A, обратились в профсоюз моряков с жалобой на многомесячную невыплату заработной платы. Инспекторы РПСМ немедленно поставили в известность портовые власти, а экипаж предупредил: до полного погашения долгов судно в рейс не выйдет. Испугавшись, представитель судовладельца прибежал на судно с чемоданом денег, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба РПСМ Теплоход «SIDIMI» останется в порту Находки до полного расчета с экипажем

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«Неделю назад мы получили сигнал о невыплате заработной платы экипажу еще одного судна этой же компании — «Samarga», а также от экипажа «Sidimi». Как только «Sidimi» прибыл в Находку, инспекторы РПСМВладимир Козорез и Валентин Жеребцов посетили теплоход и убедились в существовании задолженности. Я немедленно дал указание направить заявление капитану порта Находка и транспортному прокурору. Капитан побывал на судне и подтвердил задолженность, после чего принял решение о задержании «Sidimi» до полного расчета с моряками. Это решение резко подтолкнуло работодателя к действиям: представители судовладельца прибыли на судно буквально с чемоданом денег!», — рассказал председатель Дальневосточной региональной организации РПСМ Николай Суханов.

Однако денег в чемодане хватило лишь на выплату долга за два месяца. Моряки, написавшие заявления в прокуратуру, потребовали, чтобы расчет был произведен полностью. До этого момента «Sidimi» будет оставаться в порту и в рейс не выйдет.

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Тем временем в порт Находка прибыл теплоход «SAMARGA», все той же компании-судовладельца и с экипажем, который много месяцев работает на судовладельца бесплатно.

РПСМ намерен и на этом теплоходе инициировать проверку соблюдения прав моряков и принять самые жесткие меры.

«С компанией Inderton Ltd S. A у нас постоянные проблемы. Теперь деятельность этого судовладельца держит на постоянном контроле транспортная прокуратура. Эта компания прекрасно нам, к сожалению, известна. Начало 2015 года ознаменовалось проблемами с невыплатой заработной платы сразу на нескольких ее судах. В течение всего года моряки жаловались, что их труд не оплачивают. Проблема никуда не делась и в 2016 году. И, судя по тому, что мы наблюдаем сегодня, не исчезнет и в 2017. пока что все трудовые конфликты завершались благополучно, правда, лишь после вмешательства профсоюза и РПСМ. Но стоит ли морякам трудоустраиваться в такую компанию, которая практикует невыплату заработной платы?», — добавил Николай Суханов

Председатель Дальневосточной организации РПСМ особо подчеркнул: морякам необходимо добиваться полной выплаты заработной платы и не соглашаться ни на какие компромиссы.

«Часто бывает, что после вмешательства профсоюза, портовых властей, прокуратуры, судовладелец выплачивает половину долга. Остальное обещает заплатить чуть позже: «Только заберите заявления!». Практика показывает, что делать этого нельзя, поскольку заявления придется писать опять. Обычно 8 из 10 моряков, отозвавших заявления, оставшуюся часть зарплаты не получают. Поэтому — раз решили действовать, то действуйте», — советует Суханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема невыплаты заработной платы экипажам судов характерна сегодня для всей флотской отрасли, независимо, под каким флагом ходит судно с российским экипажем на борту. Пальму первенства по нарушению прав моряков, по данным РПСМ, много лет держит Сахалинская область. Все самые громкие флотские скандалы последних лет связаны именно с этим регионом: кораблекрушение траулера «Дальний Восток», в котором погибли 69 моряков, рабские условия труда рыбообработчиков на комбинате «Островной», где порядок навели лишь после вмешательства президента России Владимира Путина, забастовка российских моряков в порту Амстердама, которым сахалинский судовладелец — ООО «Парус» — не платил зарплату, нескончаемые скандалы, связанные с другим сахалинским судовладельцем, Иваном Пивневым, который по сей день продолжает безнаказанно грабить моряков по всему Дальнему Востоку.