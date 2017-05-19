Джакарта, 19 мая, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Гражданин Японии был арестован в Индонезии по обвинению в попытке контрабанды нескольких сотен рептилий, в числе которых змеи, ящерицы, черепахи, сообщает 19 мая Agence France-Presse.

USFWSmidwest Змея в мешке

Контрабандист Катсухидо Наито был задержан в аэропорту Джакарты, где он собирался сесть на рейс до Токио с более чем 250 рептилиями, спрятанными в его чемоданах.

«Сотрудники аэропорта подозрительно отнеслись к человеку с большим количеством багажа», — заявил представитель общества охраны дикой природы Тисна Нандо.

«После того, как чемоданы были открыты, мы обнаружили сотни рептилий, большинство из которых были живы», — добавил Нандо.

Пресмыкающиеся были спрятаны в четырех чемоданах и одном ящике, четверо особей были мертвы.

Если судебная система признает контрабандиста виновным, то ему грозит до трех лет лишения свободы.